Terremoto di magnitudo 5.7 fra Iran e Turchia : 7 vittime

Una violenta scossa sismica in Iran al confine con la Turchia. Unsulla scala Richter è stato segnalato oggi, domenica 23 febbraio, nell'Iran nordoccidentale, a pochi chilometri dal confine con la Turchia. Secondo l'US Geophysical Institute (), l'epicentro del terremoto si trovava a 25 km a sud-est della città turca di Saray, a una profondità di 6,4 chilometri, vicino al villaggio di Habash-e Olya.

Almeno sette sono stati dichiarati morti al momento, secondo quanto riferito dal ministro degli Interni, Suleyman Soylu. Quattro delle vittime sono bambini. Il ministro ha specificato che 4 bambini e 3 adulti sono morti nel crollo di alcune case nella provincia di Van, nella parte orientale del paese, non lontano dal confine con l'Iran. Almeno 5 feriti registrati in Turchia. Soylu ha aggiunto che lo scavo continua perché alcune persone mancano tra le macerie. Numerosi edifici hanno subito danni nell'area confinante con il terremoto. In Iran sono stati registrati 25 infortuni e danni minori.