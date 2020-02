Incidente Verona, un camion va a fuoco: traffico in tilt sulla tangenziale sud

Traffico fermo sulla, a causa di un incidente con unche ha coinvolto un veicolo pesante all'altezza del bivio che lo collega con la 434, in direzione di, verso le 17:00. Secondo le prime informazioni apprese, il camion che trasportava materiale di fonderia ancora caldo, doveva effettuare un arresto di emergenza: in questo modo i due lingotti di acciaio caldo trasportati sul rimorchio hanno travolto l'abitacolo e provocato l'incendio. Le fiamme interessarono rapidamente tutto il camion articolato e il traffico sull'arteria si fermò immediatamente I pompieri si diressero verso il sito con due veicoli e sette unità per spegnere le fiamme. Lo stesso, tuttavia, avrebbe faticato a raggiungere il punto indicato, vista la coda che nel frattempo aveva creato.

Il personale 118 è andato anche sul luogo dell'incidente con un'auto e un'ambulanza, per salvare una persona ferita nell'episodio: le sue condizioni non erano fortunatamente gravi e sono state condotte in codice giallo all'ospedale di Borgo Trento. Anche la polizia stradale è intervenuta nell'area, mentre il muncipale ha annunciato la chiusura della circonvallazione tra gli "svincoli B.go Roma e 434", nonché "probabili ripercussioni sul traffico nell'area di B.go Roma". Nel frattempo le code avrebbero raggiunto i 4 chilometri, mentre il fumo avrebbe causato disagi e rallentamenti anche lungo l'autostrada A4.