Ricordate le bomba sexy Caroline Holden di Baywatch? Oggi è irriconoscibile

Per anni ha realizzato un sogno di un'intera generazione, tutto estasiato dalle immagini che scorrevano in TV. Anche perché, per la gioia degli spettatori, nel 90% delle scene era in costume. Le ultime foto, scattate lo scorso 15 febbraio e pubblicate sul sito Web, mostrano praticamente un'altra persona.. Certo, oggi ha 51 anni, quindi è impensabile trovarla esattamente come l'abbiamo lasciata, ma vederla oggi, immortalata mentre cammina con il suo cane nel sud della California, sarà un duro colpo a tutti Baywatch ventilatori.Lei è la leggendaria, la migliore amica di C.J. Parker (o) e un altro famoso bagnino., ha compiuto 51 anni, ma la sua vita non è stata affatto facile... Sono passati quasi 20 anni da quando abbiamo visto Yasmine Bleeth indossare l'iconico costume da bagno rosso dei bagnini Baywatch e oggi vive lontana dai riflettori. Dopo Baywatch ha partecipato ai programmi TV "Nash Bridges" e "Titans", ma non ha mai più ottenuto quel successo. Ha avuto problemi con la droga e nel 2001 è finita in prigione per possesso di cocaina.

Nel 2003, riporta PageSix, l'attrice nata a New York parlò apertamente della sua tossicodipendenza e rivelò che una volta era crollata durante un servizio fotografico e rimase senza dormire per 5 giorni consecutivi. "Cercare consapevolmente di stare lontano dalle droghe è ora parte della mia vita e lo sarà sempre", ha detto Bleeth, che è anche tornata a recitare nel film "Beautiful Evil" nel 2017.