Autista salva passeggeri in A24 : bus carico di persone va in fiamme

Momenti di paura oggi, mercoledì 19 febbraio, lungo la tratta abruzzese dell', l'arteria che collega, passando per L'Aquila. Un autobus pieno di gente improvvisamente prese fuoco durante il viaggio e solo la freddezza del guidatore evitò il peggio. L'episodio in tarda mattinata nel territorio del comune di Magliano de 'Marsi, in provincia dell'Aquila. In effetti, l'uomo al volante notò in tempo che c'era qualcosa che non andava nel mezzo di trasporto e si avvicinò immediatamente alla carreggiata, scendendo da una trentina di passeggeri che erano a bordo. Poco dopo, l'autobus prese fuoco e fu completamente distrutto dalle fiamme.

L'autobus interessato dall'incidente è un veicolo di una compagnia privata di Avezzano che viaggiava a Roma. I problemi intorno al chilometro 64 quando improvvisamente il fumo uscì dall'autobus. L'autista si fermò immediatamente e tirò fuori tutti, ma non ebbe il tempo di allertare i soccorritori: le fiamme in effetti avvolgevano tutto in breve tempo. Sul posto poi arrivarono i pompieri e alla fine riuscirono a spegnere le fiamme prima che si diffondessero ulteriormente. Sulla scena dell'incidente anche le macchine della polizia stradale e gli uomini di Strada dei Parchi, concessionario autostradale del tratto interessato. Per consentire il salvataggio e la successiva rimozione dei veicoli, il tratto è rimasto chiuso e quindi riaperto su una corsia con inevitabili code.