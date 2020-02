E' polemica per Giovanni Ciacci con Morgan su Instagram

Giovanni Ciacci ha pubblicato una foto sul suo profiloche lo ritrae in compagnia die la controversia è immediatamente iniziata. Lo stilista ha commentato lo scatto con le parole che Morgan ha rivolto a, modificando il testo della canzone "", che ha spinto il cantautore di Trecate a lasciare il palco di Ariston :"Le cattive intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fanno quello che vuoi mettendoti i piedi in testa", "ma sai solo come coltivare l'invidia", "grazie paradiso se sei su questo palco, rispetta chi ti ha portato dentro e questo sono io ".Ciacci li equipaggia con gli hashtag, una mossa non apprezzata dai suoi seguaci che hanno immediatamente reagito con frasi infuocate... "Bastaaaa co sto morgan ...". Altri condividono l'ipotesi di Iva Zanicchi secondo cui la disputa è un vero clamore: "Ovviamente Morgan sapeva che non poteva vincere il festival e con questa storia ha ottenuto il successo che voleva". E c'è chi divide la responsabilità tra Morgan e Bugo: "In questi giorni vedo Bugo su mediaset di Rai e Morgan, ma nulla ha diviso i canali per fare pubblicità".In breve, molti sono convinti che lo showdown durante il Festival abbia giovato ai musicisti che avrebbero guadagnato notorietà, nonostante la squalifica dalla gara. Tra i commenti, tuttavia, ci sono quelli che difendono con la spada la Morgan tratta: "Lo trovo geniale". E chi scarica la colpa per lo scandalo a Bugo. Altri semplicemente apprezzano e scrivono "I love". Ma soprattutto ciò che i fan di Ciacci non riescono a sopportare è vederlo in compagnia di Morgan. Questa è una questione che sembra incapace di digerire: "Vieni con questo Morgan" e ancora: "Basta !!!!!!!! Non ce la facciamo più !!!!!!!!!".Se la tempesta si gonfia via Instagram, anche in televisione non mostra alcun segno di placarsi, tra le rivelazioni dia Live-Non c'è D’Urso e l'ospite dia Una storia da cantare. Mentre il caso rimarrà negli annali della musica italiana, Morgan cerca di ripararsi dalle critiche spiegando su Facebook il vero significato del testo modificato : “Vorrei fare luce su un dettaglio e mezzo del mio testo dissidente. Non è dissenso, ma è dissenso cantato da un dissidente a un cantante insensato ".