Sondaggio Swg : Giorgia Meloni ha quasi superato i grillini

Peggiora sempre il movimento 5 stelle, l'ultimoper TgLa7 di Enrico Mentana fotografa le intenzioni di voto aggiornate al 17 febbraio. Rispetto a una settimana fa c'è il fragoroso tonfo dei grillini, che perde un punto chiaro e scende al di sotto della soglia psicologica del 14%, stabilendosi a 13 %. Giuseppe Conte e partner speravano di recuperare il consenso tornando in piazza per un evento anti-vita.

Invece la loro caduta sembra inarrestabile, mentre Giorgia Meloni continua a salire. Fratelli d'Italia vince un altro 0,5, raggiunge l'11,3% e si prepara a catturare e sorpassare. Anche la Lega di Matteo Salvini ha fatto bene, recuperando uno 0,2 e registrando il 32,4%, rimanendo in gran parte la prima parte. Il Partito Democratico rimane stabile al 20,6%, così come Matteo Renzi con Italia Viva non passa dal 4,2%.