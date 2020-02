Preferirei, il debutto di Sebastiano Paterniti

”Il debutto del messinesecol suo inedito “ Preferirei ”, una canzone d’amore d’altri tempi in un’epoca in cui la poesia sembra sparita.Una voce calda, pensieri, angosce ed amarezze accompagnate da un tappetto di note dolci.Autodidatta – precedentemente impegnato con la cover band Beer Brothers, dove si accompagnava con la chitarra acustica – ha preso da qualche anno lezioni di canto da vocal coach di fama nazionale.La prima di tanteautoprodotte che l’artista intende pubblicare, godiamoci quindi questa opera già degna di nota che si insinua con personalità nel panorama cantautorale italiano.

Chi è Sebastiano Paterniti?

Nato a Messina, conosciuto come Portiere di Calcio (Pallone d’Oro del Calcio Siciliano 2018) e Beach Soccer (Pluricampione di Italia con il Catania Beach Soccer e nel giro della Nazionale Italiana). Dal 2016 comincia ad esibirsi in giro per locali e piazze della provincia di Messina con i Beer Brothers Band, covers band, in cui è il cantante si accompagna con chitarra acustica. E dopo poco sente il bisogno di scrivere qualcosa di proprio per provare a tramettere il suo mondo, col suo timbro di voce caldo ed espressivo. Studia privatamente canto, da Vocal Coach molto conosciuti nel panorama musicale italiano, chitarra, facendosi aiutare da qualche maestro ma prevalentemente autodidatta, da un anno a questa parte, nella stessa modalità, il pianoforte.

Che cosa è per lui “Preferirei”?

La canzone “Preferirei” è il primo singolo che decide di pubblicare, nonostante abbia diversi progetti in cantiere ultimati e da ultimare. Essa è un misto di pensieri, angosce ed amarezze comuni ad ogni essere umano, sentimenti celati dietro la speranza di un amore autentico che non sia fatto solo di parole. Qui puoi ascoltare e scaricare il brano.