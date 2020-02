Soffro tanto... Ti amo ma non ce la faccio: omicidio-suicidio a Genova

Ha ucciso sua moglie colpendola alla testa con un fagotto da falegname, poi si è suicidato gettandosi nel vuoto. La tragedia è avvenuta questa mattina in via Piacenza, sulle rive del Bisagno a Genova. I protagonisti sono Piero Maroli, 84 anni, lei, Rosa Sanscrito, 80. Secondo le prime informazioni, l'uomo soffriva di depressione. Nella casa al numero 130 di via Piacenza, è stato anche trovato un biglietto che annunciava la tragica intenzione.

