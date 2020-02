Sorso :Francesco Baingio Douglas Fadda uccide l'ex compagna Zdenka Krejcikova

Una donna di 41 anni è stata, nel Sassarese. L'assassino è il 45enne, l'uomo ha ucciso la sua ex compagna, una donna di 41 anni di nazionalità ceca, dopo aver violato la misura restrittiva, un divieto di avvicinamento, che gli ha impedito di recarsi a Sorso, il paese in cui viveva la donna, contro il quale ha aveva già usato la violenza. L'assassino è stato arrestato dai Carabinieri. Al culmine di una lite all'interno di un bar in via Tiziano, a cui avrebbero partecipato anche i due figli di Zdenka Krejcikova, l'uomo la accoltellò e, prima che i militari intervenissero al segnale di alcuni testimoni, fuggì in compagnia della sua vittima e dei suoi figli.

Dopo più di mezz'ora una seconda chiamata al 118 segnalò la presenza della donna ad Ossi, in via Spinoza. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri del nucleo operativo del comando provinciale di Sassari, l'uomo si sarebbe presentato alla casa di un amico, avrebbe suonato il campanello e, senza ricevere risposta, avrebbe sfondato la porta d'ingresso. Dopo aver salito la prima rampa di scale, abbandonò la donna, in gravi condizioni nel salotto dell'appartamento dove c'era solo l'anziano padre della sua amica, che non si sarebbe accorto di nulla. L'intervento degli operatori sanitari e il tentativo di rianimazione all'interno di un'ambulanza si sono rivelati inutili. Un giovane si è avvicinato agli investigatori per denunciare la presenza del presunto assassino in un bar di Usini, un altro centro nell'entroterra di Sassari, dove i militari hanno fermato il presunto assassino, Francesco Baingio Douglas Fadda.