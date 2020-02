Estrazioni Lotto e SuperEnalotto e 10eLotto di oggi 15 febbraio 2020

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, alle 20:00 di sabato 15 febbraio, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato i risultati del sorteggio del Lotto e i numeri vincenti del SuperEnalotto per il concorso n.20. Il montepremi del SuperEnalotto è di € 22 milioni, seguito dalle quote e dalle vincite per i sorteggi Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 15 febbraio 2020. Sul sito Web Lottomatica, puoi controllare i premi e prendere nota dei numeri vincenti per il Lotto di oggi.

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 30 – 83 – 35 – 44 – 75

Cagliari: 23 – 88 – 76 – 57 – 72

Firenze: 22 – 69 – 27 – 4 – 83

Genova: 75 – 87 – 40 – 50 – 16

Milano: 37 – 42 – 17 – 71 – 51

Napoli: 43 – 71 – 19 – 47 – 44

Palermo: 43 – 20 – 24 – 28 – 32

Roma: 68 – 74 – 81 – 50 – 9

Torino: 22 – 76 – 90 – 77 – 61

Venezia: 31 – 32 – 72 – 24 – 74

Nazionale: 80 – 74 – 1 – 39 – 77

Combinazione vincente SuperEnalotto: 55 – 65 – 26 – 13 – 86 – 40

Numero Jolly: 9

Numero Superstar: 48

Jackpot: 22.000.000€

Infine i numeri del 10eLotto per l'estrazione serale :

20 – 22 – 23 – 27 – 30 – 31 – 32 – 35 – 37 – 42 – 43 – 68 – 69 – 71 – 74 – 75 – 76 – 83 – 87 – 88

Il numero Oro è 30, il Doppio Oro è 30, 83