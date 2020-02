Daniele Pompili attacca Moreno Merlo e si dichiara a Paola Caruso

Daniele Pompili ha duramente attaccato Moreno Merlo e si è dichiarato all'ex naufraga vip dell'Isola dei famosi italiana e spagnola, Paola Caruso, nel corso di un'intervista rilasciata al sito iGossip.it.

L'ex fidanzato di Floriana Secondi ha criticato duramente l'ex tentatore di Temptation Island, Moreno Merlo: "Lui è un arrampicatore sociale! È stato mantenuto da lei. Non è per niente un signore anzi è un parassita sociale che pur di finire in tv ha usato Paola, che è una ragazza a cui mi sono tanto affezionato e guai a chi me la tocca!".

Poi si è lasciato andare a dichiarazioni molto romantiche nei confronti dell'ex Bonas di Avanti un altro, Paola Caruso: "Mi sono molto affezionato a lei… è una ragazza speciale. Nella vita mai dire mai… Paola merita di stare bene perché è una ragazza vera. È calabrese come me. Posso dire con certezza che lei mi piace - ha aggiunto Pompili -, non lo nego, e gliel’ho anche detto. Moreno non meritava una ragazza così speciale perché è bella sia fuori che dentro, ma è anche una ragazza molto sensibile. È una donna e mamma fantastica… poi il resto chi lo sa!".

Alla fine Daniele si è davvero innamorato di Paola? E voi che cosa ne pensate di queste ultime dichiarazioni di Pompili?