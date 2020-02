Devin muore a 25 anni sbranato dal suo pitbull in casa

Attaccato e ucciso dal suo cane, un esemplare diche lo ha sbranato a casa riducendo letteralmente le braccia e le gambe a brandelli. È la tragica morte di un ragazzo americano di 25 anni,, che è morto in ospedale nelle ultime ore a seguito delle gravi ferite riportate nell'attacco. La tragedia è avvenuta lo scorso fine settimana in una casa di Plainfield nello stato dell'. Il giovane era a casa con altri parenti sabato sera quando, per motivi accertati, è stato attaccato dal suo cane. Nonostante il soccorso immediato da parte della polizia e dei servizi sanitari, il 25enne non poteva fare nulla. Devin è morto in ospedale lunedì a seguito di gravi ferite.

Come ricostruito dalla polizia, una donna di 25 anni, un uomo di 52 anni e un uomo di 19 anni che erano presenti in casa furono feriti nello stesso attacco ma fortunatamente per loro non vi furono conseguenze gravi . Una tragedia che ha scioccato la comunità locale ma anche i familiari dell'uomo secondo i quali il cane non aveva mai dato problemi di alcun tipo e non aveva mai morso nessuno. "Non ha mai mostrato segni di aggressività, lo abbiamo persino lasciato correre tra i nostri bambini", ha spiegato un cugino di 25 anni ai media locali. Secondo un primo rapporto, il cane si innervosì durante una disputa familiare e quando il proprietario cercò di fermarlo si lanciò contro di lui. L’animale è stato abbattuto dalla polizia che era intervenuta sul posto.