Scandalo Uomini e Donne : Non è etero, ecco che faceva con me dietro le quinte

Arriva un nuovo rapporto per il trono della trasmissione. E questa volta per attaccare il programma e la redazione che "dormono" è un'ex signora del trono, anche se vuole rimanere anonima. A segnalarlo, completo di schermate, è il sito. La signora in questione, tuttavia, si è espressa in un noto gruppo di Facebook dedicato allo spettacolo di appuntamenti condotto da De Filippi su Canale 5. Secondo l'ex protagonista di Uomini e donne, un cavaliere attualmente nel parterre maschile potrebbe essere omosessuale, quindi avrebbe preso in giro la redazione.La signora lo avrebbe confermato con alcuni atteggiamenti avuti anche con lei dietro le quinte del programma. Apparentemente l'uomo le avrebbe chiesto consigli "femminili" e altre cose che l'avrebbero portata a sospettare seriamente il suo orientamento. Da qui la sua indignazione non per il fatto che, ma perché, in tal caso, il cavaliere avrebbe preso in giro Maria, la redazione delle donne che lo frequentavano? Ecco il messaggio che può essere letto nel gruppo di Facebook dedicato a Uomini e donne : “Un altro gay (niente contro i gay) all'interno del trono e nel frattempo la redazione dorme!". Il rapporto sarà vero o la signora vuole solo vendicarsi di qualcuno in particolare? Il fatto è che il messaggio ha scioccato tutti i fan della trasmissione e immediatamente è tornato sui social media.In effetti, molte persone susi sono chiesti chi fosse il cavaliere omosessuale di cui parla la signora, che si nasconde sotto i riflettori per godere della popolarità e della visibilità che la trasmissione di Canale5 offre sicuramente. Alcuni hanno persino speculato sui nomi, riferendosi ai cavalieri che al momento hanno dichiarato di non voler avere relazioni. Il problema non è l'orientamento sessuale, ognuno è infatti libero di scegliere chi amare, ma la beffa. Il rapporto, tuttavia, sembra essere arrivato alla redazione di uomini e donne.Dallo spettacolo di appuntamenti di Maria De Filippi, al momento. Sicuramente la redazione effettuerà i controlli necessari, anche se sappiamo che è riluttante a dare fede a coloro che vogliono rimanere anonimi. Sicuramente Maria indagherà sulla storia!