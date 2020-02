Coppa Italia, Inter Napoli 0 1 : risultato, tabellino e marcatori

Coppa Italia, Inter-Napoli: risultato, tabellino e marcatori

Coppa Italia, Inter-Napoli. Ledella competizione nazionale si aprono a San Siro con una sfida tra due squadre che attraversano momenti completamente diversi. I favoriti nerazzurri ma gli azzurri vogliono che il pass inizi a proteggere l'Europa.0-1: 57' Fabian Ruiz: Padelli; Skriniar (46' D’Ambrosio), de Vrij, Bastoni; Moses (74' Sanchez A.), Barella, Brozovic, Sensi (66' Eriksen), Biraghi; Lukaku R., Martinez L.Conte: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Callejon, Mertens (73' Milik), Elmas.Gattuso: Sig. Gianpaolo Calvarese di Teramo: Ammoniti: Skriniar (I); Manolas, Mario Rui (N)Ritmi bassi all'inizio della partita anche se nei primi dieci minuti un'occasione per squadra. Brozovic ci prova per primo (palla troppo centrale per Ospina), quindi buone possibilità per Mertens che non incornicia la porta al servizio di Zielinski. Col passare dei minuti, l'Inter cresce anche se il portiere ospite non rischia nulla. L'ultima possibilità della partita accade ai piedi di Zielinski, Padelli è in qualche modo salvato. L'Inter è partita bene nel secondo tempo come una buona occasione con Lukaku. Al 57 ', tuttavia, sorprendentemente il Napoli trova il vantaggio. Magia di Fabian Ruiz che batte Handanovic con la svolta a sinistra.