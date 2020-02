Alessia Marcuzzi e Elisabetta Canalis in intimo sexy per San Valentino

San Valentino si avvicina e molte coppie amorevoli si stanno preparando per rendere la serata davvero speciale. C'è chi punta a una cena romantica classica, chi opta per un weekend fuori porta e chi spera di fare qualcosa di più originale, la cosa certa è che molte donne coglieranno l'occasione per sfoggiareche tengono tra i loro cassetti. Anche le star lo sanno bene, che negli ultimi giorni si sono mostrati in una versione davvero hot sui social network.si sfidano con lacci e trasparenze: anche se "a distanza" avevano entrambi la stessa idea, cioè di "spogliarsi" per dare una piccola anteprima della festa dei loro amanti.

La Canalis un body total black sexy e romantico, caratterizzato da una scollatura molto profonda che rivela l'assenza di un reggiseno e trasparenze audaci su tutta la silhouette, mentre il presentatore preferiva qualcosa di più audace, almeno nella fantasia, un "due "animale" con dettagli rosa e scintillanti. Sotto il motto di "L'amore è nell'aria", Alessia ha fatto un selfie sdraiata sul letto indossando un completo con perizoma e reggiseno a triangolo. I seguaci non hanno potuto fare a meno di perdere la testa di fronte a colpi così sensuali, soprattutto perché, nonostante le showgirl abbiano superato entrambi gli anni '40, continuano a vantarsi di forme urlanti che invidiano anche i ventenni. Quanti si sentiranno ispirati da loro e aggiungeranno un dettaglio provocatorio e romantico al look di San Valentino?