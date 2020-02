Schianto all'incrocio: gravi mamma e figlio di 5 anni

Questa mattina a, due auto si sono scontrate a un incrocio: una donna e un figlio di 5 anni sono stati i peggiori. Un giorno come un altro, si è trasformato in una tragedia per una, quando l'auto guidata da una donna si è schiantata frontalmente con un altro veicolo per motivi ancora in sospeso. Al momento non ci sono molti dettagli sull'incidente ma è stata pubblicata una prima ricostruzione della dinamica. L'auto della donna, che proveniva da Augugliaro, si sarebbe scontrata con un altro veicolo all'incrocio tra via Vivaio e via San Giovanni. Al momento, tuttavia, non è chiaro quali siano state le cause che hanno portato allo scontro. Quel che è certo è che la donna e ilsono stati i peggiori.

L'impatto tra i due veicoli fu decisamente violento, tanto che l'intervento dei Vigili del Fuoco fu necessario per estrarre i passeggeri. Le condizioni di salute di tutte le persone coinvolte nell'incidente sembrano gravi. Il 24enne a bordo dell'Alfa Mito fu portato all'ospedale Torrette in codice rosso. Anche la donna che guidava la Fiat 500, una donna di 37 anni, fu portata nello stesso ospedale in gravi condizioni. Il peggio è stato il bambino di 5 anni che viaggiava sulla Fiat 500. Il bambino, infatti, è stato trovato in condizioni critiche dai paramedici. All'arrivo, infatti, il bambino era privo di sensi ed era necessario intubarlo e portarlo con l'elicottero all'ospedale Salesi, dove è attualmente ricoverato in coma.