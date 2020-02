A Pechino Express, Asia Argento e Vera Gemma in lacrime

Il primo episodio diè appena iniziato ed è stata immediatamente la coppia delle Figlie dell'Arte,, a fare molte discussioni sui social media e non solo. In effetti, i due concorrenti del Beijing Express di Costantino Della Gherardesca hanno subito colpito per la loro simpatia e anche un po 'per la loro goffaggine nell'affrontare le varie sfide. Ma non finì qui perché ad un certo punto Asia Argento e Vera Gemma scoppiarono in lacrime. Le due furono commosse dalla grande ospitalità del popolo thailandese. E soprattutto Vera è stata la più colpita: “E’ un attimo di stress…Tutto è ripagato da questa incredibile umanità…Vedo tutti questi bambini e adesso penso a mia figlia e mi manca…” e poi Asia : “Non possiamo credere di aver trovato subito il posto per dormire…Siamo grate…”

L'inizio di questa avventura a Pechino Express 2020 non è stato il più facile per la coppia #Figliedarte Asia Argento e Vera Gemma. In effetti i due, nella prima sfida, hanno avuto più di qualche difficoltà a risolvere un puzzle matematico per trovare una mappa per procedere nella loro avventura nel reality show guidato da Costantino Della Gherardesca. Superata questa sfida, c'è un piccolo evento inaspettato. Quello che è successo? Vera Gemma vomitò dopo aver affrontato la seconda sfida (mangiando un piatto tipico tailandese molto speziato): "Erano molto gentili, ma in fretta ho vomitato la zuppa che mi hanno dato davanti alla casa ..." E naturalmente l'Asia Argento, che ha avvicinato un po 'le orecchie a Vera in una recente intervista con Diva e Donna, ha riso senza sosta.

Costantino Della Gherardersca ha stilato la classifica parziale delle coppie di Pechino Express – Le stagioni dell’Oriente. E in questa classifica di metà gara, la coppia delle #Figliedarte, Asia Argento e Vera Gemma, sono purtroppo al quartultimo posto. Dietro di loro solo le collegiali, le Top e i Palermitani.