Chiavari, due incidenti : auto ribaltata e scontro tra veicoli

Duequasi simultaneamente questa mattina all'alba a, verso le 7 del mattino. Per entrambi i soccorsi sono ancora in corso. Il primo, in Corso Colombo, il più grave, vede anche il coinvolgimento dei vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni fornite da 118, un uomo anziano, probabilmente a causa di una malattia, ha perso il controllo della macchina, che si è ribaltata, colpendo alcuni veicoli parcheggiati. I vigili del fuoco di Chiavari sono sul posto per estrarre il ferito. Per il secondo, l'informazione è ancora più frammentata, essendo appena avvenuta in via Parma: in questo caso ci sono due feriti, il risultato di una collisione tra due veicoli.