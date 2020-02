Ecco la mozzarella alla Nutella, la prelibatezza nata in un caseificio pugliese

L'Italia vanta un'antica tradizione culinaria che si è tramandata di generazione in generazione. Allo stesso tempo, tuttavia, ogni ricetta si presta a essere rivisitata e arricchita da chef con un tocco di innovazione. Un chiaro esempio è la, frutto dell'invettiva di un caseificio a Martina Franca. Il caseificio Semeraro a, in provincia di Taranto, ha dato origine a una combinazione inaspettata di sapori, vale a dire la mozzarella alla nutella. Come spiegato da Rosita, figlia del proprietario Francesco: "Sarebbe come una burrata, ma dentro troverai il cuore di Nutella. Se mangiato caldo, appena fatto, ha il sapore del latte con Nesquik. Dal freddo, tuttavia, puoi sentire il contrasto tra dolce e salato ".

Una vera rivoluzione culinaria che mostra come è sempre possibile osare, lasciando il posto a una combinazione davvero unica di sapori. A differenza di ciò che si potrebbe pensare, inoltre, sembra che questo esperimento sia molto apprezzato. Come sempre affermato da Rosita Semerareo, infatti, "abbiamo fatto visita agli studenti Erasmus e lo hanno apprezzato". Tuttavia, sottolinea, è un prodotto che non si trova tutti i giorni al banco, anche perché "deve essere venduto in un giorno, a causa dei suoi ingredienti deperibili". Proprio per questo motivo l'azienda preferisce lavorare su ordinazione, anche considerando il fatto che la mozzarella di Nutella sembra essere particolarmente richiesta ai ricevimenti.

Dato il mix prodotto, d'altra parte, la mozzarella alla nutella sembra una vera esplosione di sapori. Per dimostrare l'apprezzamento per questo prodotto, poi, ci sono i vari video social che riproducono questa specialità culinaria davvero unica.