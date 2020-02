Nizza di Sicilia: due 90enni morte nell'incendio di una villetta

La chiamata ai pompieri verso le 5 di questa mattina. Sono ancora presenti due squadre. Una terza sorella ha lanciato l'allarme.all'interno di una casa sul lungomare di Nizza di Sicilia nella zona di Messina. La chiamata ai vigili del fuoco poco dopo le 5 del mattino. L'allarme è stato attivato da una terza sorella più giovane che viveva con loro. Le fiamme avrebbero lasciato il bagno, forse, per un corto circuito. La donna rimasta in vita non fu in grado di salvare le sorelle che erano state immobilizzate per un po 'di tempo a letto. La polizia sta indagando.