Il manager di Bugo : Morgan è in pericolo, stategli vicino

Il, Valerio Soave, ha parlato per la prima volta dello scontro tra Morgan e il suo cliente. I due, che erano tra i cantanti in competizione durante la 70a edizione del, furono espulsi dall'evento musicale dopo che Bugo lasciò il palco di Ariston a causa di una disputa con l'ex marito di Asia Argento avvenuta pochi minuti prima della loro esibizione e dopo che Morgan ha modificato il testo della canzone che avevano presentato per trasformarlo in un'invettiva contro il suo collega. "Al momento non ci sono lamentele. Stiamo valutando una serie di aspetti. Morgan è in pericolo, stategli vicino", ha affermato Valerio durante un collegamento telefonico con "Storie Italiane", programma condotto da Eleonora Daniele su Raiuno.

Ieri anche la madre di Morgan è intervenuta sulla questione ai microfoni di "Vieni da me", trasmissione condotta da Caterina Balivo. "Mio figlio ha dedicato la vita alla musica e se ha fatto degli errori è anche perché l'hanno messo in condizioni di farlo", ha sostenuto la donna. "Lui è un buono, io lo sgrido sempre. Straborda perché ama la musica, è sempre stato un po' biricchino", ha infine aggiunto.