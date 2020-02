La Tempesta Ciara in Italia : Una donna è morta, feriti e danni case

La tempesta Ciara, che ha già causato molte vittime e fatto enormi danni nel nord Europa, arriva anche nelle regioni d'Italia solo poche ore fa abbiamo visto che in Scozia le raffiche di vento erano così forti da spingere le cascate a scorrere verso l'alto. Un fenomeno che non è mai accaduto prima. Arriva in Italia con venti di 200 km all'ora nel nord Italia ci sono case scoperte e una donna è morta. In Piemonte, le raffiche di vento continuano a spazzare via case e tetti, in provincia di Cuneo le Valli Stura, Pesio e Gesso, Vermenagna dove sono stati registrati alberi finiti sulla strada e su linee elettriche.



3 persone sono state evacuate a Chiusa Pesio durante la notte per i gravi danni causati alle loro case dal vento. Tutti gli impianti di risalita delle stazioni sciistiche sono stati chiusi e questa mattina l'arpa ha registrato raffiche di vento che superano i 200 km di altitudine. Forte vento anche sul lago di paione che registra 143 km mentre il rifugio Mondovì 141 km all'ora. E ad un'altitudine più bassa, ad Avigliana 74 Km Torino 72 e Pinerolo 64. Mentre la Lombardia moriva una donna a Traona, in provincia di Sondrio, fu colpita dalla copertura del tetto di una casa che fu scoperta dalle forti raffiche di vento che stanno colpendo l'intera area.





Inizialmente salvato dai Vigili del Fuoco, poi affidato ai solitari che arrivarono sul posto con un elicottero e un'ambulanza. Ma ogni tentativo di rianimazione per la donna era vano. Mentre in Liguria il forte vento ha investito nella parte occidentale della Liguria causando danni nella provincia di Imperia, costringendo i vigili del fuoco a dividere per i vari interventi avvenuti durante la notte, in particolare nella zona di Sanremo. Dove anche l'Aurelia fu chiusa a causa del crollo di alcuni alberi. Una pianta caduta vicino all'hotel Montecarlo ha colpito anche i cavi del tram. Una balaustra è caduta nella valle dell'Armea vicino al centro commerciale.Un altro albero invece è crollato sull'Aurelia all'incrocio con via Duca d'Aosta e nella stessa area è caduto anche un palo della linea telefonica, gli interventi per le lenzuola spazzate via dal vento erano diversi. In Val d'Aosta alberi abbattuti e danni alle strutture sono gli effetti della tempesta Ciara. Alcune piante hanno causato la chiusura della strada statale regionale per Cogne durante la notte. Che è stato poi aperto alle 8:15 di questa mattina. Danni alle strutture sono stati registrati nel vicino comune di Aymavilles. E alberi che sono stati sradicati dal forte vento. Anche la situazione che si sta creando in queste poche ore in Italia è estremamente preoccupante. Questo in particolare il nord. È in balia di questo forte vento che percorre oltre 200 km all'ora.