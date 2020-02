Gianni Morandi da Oscar con una canzone in Parasite: Vorrei conoscere il regista, spero venga in Italia

“In ginocchio da te” è la canzone italiana diche si sente in “Parasite”, film del regista coreano Bong Joon-ho vincitore di uno storico. Ail cantante di Monghidoro racconta come ha scoperto di essere finito nel film coreano."Quando il film vinse la Palma d'oro a Cannes a maggio, molti si sorpresero di questa canzone inserita in una pellicola coreana, recitata in lingua coreana. In tanti mi telefonarono dicendo questa cosa" spiega Morandi "La mia curiosità, sin dall'inizio, è stata quella di chiedermi come il regista (Bong Joon-ho, ndr) fosse arrivato a scegliere quella canzone. Glielo hanno chiesto [...] E pare che questa canzone lui ce l'avesse tra i ricordi di quando era ragazzino".

Morandi torna coi ricordi a quella canzone incisa a 19 anni: "Magari un ragazzino che oggi va a vedere il film e sente una canzone italiana prova a scoprire il titolo per curiosità, ma le sonorità sono decisamente old fashion". "Ha un sapore particolare perché dietro c'è anche l'arrangiamento di Ennio Morricone e questa cosa è notevole, nel senso che il regista avrà anche avuto sensazione di questo suono particolare". Infine, sulla possibilità di incontrare il regista coreano, Morandi dichiara: "Mi piacerebbe molto conoscerlo e magari, chissà, se mi invitasse in Corea a fare un concerto ci andrei volentieri".