Belen e Cecilia Rodriguez, lo scatto a bordo piscina è stupendo

Belen e Cecilianon perdono occasione per convincere la gente a parlarne. Le due bellissime showgirl hanno presentato la nuova linea di costumi di, la casa di moda fondata dalle sorelle argentine. Hanno scelto una piscina a Puerto de la Cruz. Inutile dire che la reazione dei social network ha risposto in modo compatto alla visione delle due sorelle.è nell'acqua, con una mano sulla testa,sdraiata al sole a bordo piscina con costumi di un vecchio colore rosa. Un colore che, secondo quanto si può vedere in questo inverno, dovrebbe essere la base della maggior parte degli abbinamenti della prossima stagione estiva.