Grave lutto per Tata Matilda : perde la vita a soli 25 anni Raphael Coleman

L'attore britannico Raphael Coleman, protagonista di alcuni film iconici degli anni 2000 come It's Alive, è morto all'età di 25 anni, diretto da Josef Rusnak nel 2008, il quarto tipo diretto da Olatunde Osunsanmi nel 2009, ma soprattutto uno dei migliori film noti del grande schermo "Tata Matilda" in cui ha avuto il ruolo di Eric Brown. Il DailyMail ha riferito della morte prematura dell'attore a seguito di un collasso, sebbene il ragazzo non avesse avuto problemi di salute in precedenza. Ad annunciare la sua morte è stato il suo patrigno, Cartsen Jensen, che ha comunicato l'incidente su Facebook, dichiarando che venerdì, tutti i vari tentativi di rianimarlo non hanno avuto successo.

A salutarlo, un'ultima volta, è anche sua madre che su Twitter scrive: "Riposa in pace il mio amato figlio Raphael Coleman, alias Iggy Fox. È morto facendo ciò che amava, lavorando per la causa più nobile di tutti. La sua famiglia non potrebbe essere più orgogliosa. Celebriamo tutto ciò che ha realizzato nella sua breve vita e apprezziamo la sua eredità".

Il messaggio menziona Iggy Fox, il nome che Raphael aveva attribuito a un account con cui gestiva i social media di Extinction Rebellion, un movimento sociopolitico non violento che mira a combattere il cambiamento climatico, fermare la perdita di biodiversità e minimizzare il rischio di estinzione umana e collasso ecologico. Un movimento che lo aveva visto particolarmente attivo. La sua passione per l'ambiente lo aveva portato a mettere da parte la recitazione per diventare un biologo, dopo il suo viaggio in Thailandia, in seguito è andato in Costa Rica e Indonesia, specializzandosi come subacqueo, quindi ha lavorato per Extinction Rebellion.