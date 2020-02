Esplode il tablet e i piccoli fratellini muoiono tra le fiamme

Un bambino disono morti in un drammatico incidente domestico nella città di Managua, in: un incendio causato da unegato all'elettricità, secondo. La tragedia è avvenuta il 5 febbraio: è stato il padre dei bambini,, 24 anni, a fare la sconvolgente scoperta: il corpo di, il maggiore dei due figli, era superiore a quello di. Il bambino di 4 anni avrebbe cercato di proteggere la sua sorellina dall'esplosione, sfortunatamente senza successo. I bambini vengono portati di corsa all'ospedale Antonio Lenin Fonseca, ma sono morti a poche ore l'uno dall'altro. Jordan aveva subito ustioni al 100% del suo corpo. I dottori hanno lavorato tutta la notte per salvare Alessandra, ma la bambina è morta nelle prime ore di giovedì mattina.

Il padre in lacrime mentre raccontava ai giornalisti del suo "eroe". “Ha cercato di nascondere sua sorella. Quando sono entrato, è stato abbracciato da lei, la stava proteggendo. Si gettò su di lei perché sapeva che sarebbe successo qualcosa. Sopravvisse solo tre ore. La mia ragazza, grazie a lui, è sopravvissuta fino alle 3.40 del mattino. Vorrei che fosse applaudito ", ha detto commosso. La madre dei bambini Marbely Soto Castillo, 21 anni, stava lavorando quando si è verificato il dramma.

Il vicepresidente del Nicaragua, ha dichiarato ai media locali che "un tablet collegato alla rete elettrica si è surriscaldato e ha causato l'incendio che è costato la vita ai due bambini". La marca e il modello del tablet non sono stati resi noti. Una squadra di vigili del fuoco è arrivata sulla scena, ma i bambini erano già stati portati fuori dalla camera da letto dai parenti, secondo la direzione generale dei vigili del fuoco locali. La morte dei due bambini ha scioccato il Nicaragua e il funerale ha attirato un gran numero di persone che si sono radunate attorno ai due genitori distrutti.