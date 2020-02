Stavano tornando a casa dopo lo spettacolo in un teatro abruzzese e vengono colpiti da un sasso lanciato dal cavalcavia. Uno spavento notevole per. I due attori stavano tornando nella capitale dopo uno spettacolo a Gessopalena quando vicino al cavalcavia di San Pelino, una frazione di Avezzano, una pietra ha colpito l'auto in cui viaggiavano, rompendo il parabrezza. Fortunatamente per Fresi e Benvenuti non ci furono conseguenze gravi. Infatti, Fresi, che guidava la macchina, riuscì a raggiungere la stazione autostradale di Magliano dei Marsi avvertendo i soccorsi e il personale di strada dei parchi.

I due attori, amati dal pubblico italiano, erano a Gessopalena, in provincia di Chieti, dove sono saliti sul palco con lo spettacolo "DonChisc @ tte", liberamente ispirato al romanzo di Miguel Cervantes. I due hanno lavorato insieme anche nella serie Sky "I delitti del BarLume".