Il caso Bugo e Morgan a Live non è la D’Urso : Vittorio Sgarbi esagera!

A "" sembra che si sia superato il limite per le affermazioni fatte contro il. Dopo cheè entrato in studio, ha spiegato la sua versione dei fatti, mostrandosi anche nel salotto D'Urso, ed alcuni si sono schierati con lui ma altri no, come Platinette che ha detto a Morgan: "La canzone è sua, lui lo hai scritto e tu che hai appena messo la firma sotto ". Quindi Morgan iniziò a cantare la stessa canzone che fu squalificata a, e lo fece cantando entrambe le versioni, quella ufficiale e quella con lecontro Bugo. Durante l'intervista, il cantante ha chiamato più volte il critico d'arte, che è rimasto in silenzio per un po 'e poi ha fatto alcune dure dichiarazioni contro Bugo.Parole che hanno infastidito anche la padrona di casa che ha messo a tacere Sgarbi. Il critico d'arte, a fianco di Morgan, che dopo aver ascoltato in silenzio l'intero dibattito inizia con: "Chi è questo Bugo?". E poi la battuta infelice: "Non ne ho mai sentito parlare. Sembrava un drogato di cocaina." Barbara D'Urso a quel punto riprende il critico d'arte : "Smettila, non dire questa assurdità! ". A quel punto Sgarbi cerca di raddrizzare : "Lascialo cantare. Ho una certa età, non lo conosco". La D'Urso torna poi a quella dichiarazione di Sgarbi : "Hai detto che Bugo sembra un drogato di cocaina nella mia trasmissione? Ma che modo orribile di dire è? Mi dissocio da quello che hai detto."



A quel punto Vittorio Sgarbi tenta a ridimensionare le cose e sempre con ironia afferma: "Anche io sembro un cocainomane. Se incontro la cocaina si eccita lei". Poi ha letto che gli ha mandato Vergassola sul caso Bugo: "Tutti buoni a fare i cantanti col Bugo degli altri". Invece Morgan ha voluto rivelare un ulteriore retroscena riguardante l'agente di Bugo, "Valerio Soave" e il critico d'arte: "Io ho proposto Vittorio Sgarbi e ho telefonato ad Amadeus. Ma Valerio Soave ha detto no. Non mi hanno fatto più coltivare l’idea di Sgarbi".