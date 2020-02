Stavano tornando da una festa: morti Andrea Rapallini e la fidanzata Giorgia Gallo

Una giovane coppia di innamorati èal ritorno da una festa di compleanno.hanno perso la vita in un incidente ad, frazione del comune di Aulla (). Andrea Rapallini, 21 anni, viveva a Podenzana (Massa Carrara) e guidava la macchina. Giorgia Gallo, 20 anni, residente a La Spezia, sedeva accanto a lui. Sull'Alfa Romeo Mito, altri tre giovani stavano viaggiando sui sedili posteriori.

Le condizioni di un ragazzo di 19 anni di Bolano, trasferito all'ospedale Cisanello di Pisa, dove è ricoverato in una prognosi riservata in terapia intensiva, sono gravi. Altri due giovani sono stati portati in ospedale a La Spezia, uno di Santo Stefano Magra e uno residente a Bolano, che è stato gravemente ferito. La tragedia si è verificata in un tratto di strada che era già teatro di altri incidenti.