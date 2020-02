Tiziano Ferro dona tutto il compenso di Sanremo 2020

In un messaggio divulgato congiuntamente, cinque associazioni hanno ringraziatodi cui sono diventati beneficiari. L'evento ha avuto luogo presso il Teatro Ariston e trasmesso su Rai 1 dal 4 all'8 febbraio 2020. Alla guida della rinnovata competizione della canzone italiana, condotta dae, a supporto del direttore, come super ospite, Tiziano Ferro. Il cantautore originario di Latina e nato nel 1980 presente a 5 serate per l'evento ligure. E ora è il protagonista di un gesto di solidarietà. Infatti, prima dell'inizio del Festival di Sanremo 2020, Ferro ha deciso diil cachet concordato con l'organizzazione dell'evento ligure. Un gesto importante, reso noto dal suo ufficio stampa.

Secondo le indiscrezioni che circolano su Sanremo 2020, il cachet concordato per Tiziano Ferro sarebbe una cifra compresa tra 150 mila e 200 mila euro. Il cantante ha donato il compenso di Sanremo alle associazioni fondate a Latina. Luogo in cui è nato, cresciuto e che ha visto il suo sogno di realizzare la musica. Cinque sono le entità alle quali Ferro ha deciso di allocare il suo compenso di Sanremo. Il primo è Avis, l'Associazione Volontari Sanguinari Italiana, di cui Tiziano è stato ambasciatore per circa venti anni. Beneficio della donazione di Ferro è anche la Lilt, la Lega italiana per la lotta contro il cancro, a cui a luglio 2019 i doni degli ospiti sono stati invitati al matrimonio della cantante.



Poi il Centro Donna Lilith, un'istituzione che si mobilita dal 1986 per garantire ospitalità, assistenza e sostegno a donne e bambini vittime di maltrattamenti. Infine, l'artista ha pensato di aiutare anche l'Associazione Valentina Onlus, che lavora per l'assistenza ai malati di cancro, e la Chance For Dogs Association. Quest'ultima, un'organizzazione senza scopo di lucro, che si mobilita per la cura dei cani randagi e abbandonati, nonché per la loro adozione.



Le associazioni beneficiarie dichiarano di essere grate a Tiziano Ferro. In un messaggio congiunto, le associazioni beneficiarie hanno espresso la loro gratitudine a Tiziano Ferro, per il suo gesto: "Siamo tutte strutture della provincia di Latina. Che assistono quotidianamente, con estrema fatica e immenso amore, chi ha urgente bisogno di supporto. Tiziano ha scelto di dedicare la sua partecipazione a Sanremo alla città che l’ha visto nascere, sperare e sognare. E quei sogni diventano oggi una speranza in più, per chi lotta ogni giorno sotto quello stesso cielo. Grazie di cuore Tiziano, da tutti noi”.