A Domenica In la bella Elettra Lamborghini non si presenta per colpa della Lucarelli

Sulpare le controversie sono sempre più accese e continuano. Come sempre accade dopo ogni festival, tutti i cantanti del concorso tornano al programma e si esibiscono dal vivo per esibirsi in un'atmosfera molto più rilassata. Manon la pensa così, una decisione inaspettata della regina del twerk, che si è presentata a Sanremo con la canzone "", che non ha voluto partecipare alla trasmissione della Domenica evitando così il confronto con i giornalisti e dando al pubblico una performance.Questa decisione sembra essere stata presa perA lanciare questa ipotesi e Selvaggia stessa : "Elettra era qui, stava per entrare, mi vide e tornò. Non voleva incontrarmi. Posso essere spiacevole, ma non puoi scappare dal contraddittorio. Non ho mai conosciuto Elettra Lamborghini, forse ho fatto uno scherzo su Twitter sul suo vestito. Per fare le bizze in questa professione devi essere in grado di permettertelo, devi essere supportato da un grande talento che nel suo caso non c'è. Io al suo posto proverei ad essere gentile. "La causa dell'evidente avversione un tweet velenoso che ha scatenato l'antipatia di Elettra nei suoi confronti: "La Lamborghini è il coronavirus della musica: le si avvicina Myss Keta e stona pure lei". È più che evidente che l'affermazione spietata abbia ferito la Lamborghini che sceglie di non presentarsi. Mara Venier ha una reazione seccata e delusa: "Mi dispiace che non sia venuta per te, ma soprattutto penso che non sia giusto per il pubblico. Stiamo lavorando qui e vorrei che l'ufficio stampa mi chiamasse per dare una spiegazione".