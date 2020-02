Amadeus in lacrime durante la conferenza stampa di Sanremo 2020

Amadeus in conferenza stampa fa un bilancio del suo lavoro per questo straordinario successo del: “Sono l’uomo più felice del mondo. Perché è vero che ho realizzato un sogno e tutto quello che è accaduto, è quello che io volevo realizzare fin da agosto. è stata un scommessa perché i numero 70 imponeva di fare qualcosa di diverso, di speciale. La Rai mi ha dato totale fiducia e io credo di aver ripagato questa fiducia”. Amadeus si commuove in Sala Stampa tracciando così il primo bilancio del suo Sanremo, accompagnato da un nuovo record d’ascolti nella finale. Il Festival di Sanremo 2020 ”è stato una scommessa per vari aspetti, una grande responsabilità perchè il numero 70 ti impone di fare qualcosa in più”.E poi aggiunge : "Ho avuto totale fiducia dall’azienda e credo di averla ripagata semplicemente lavorando con onestà, sincerità e portando quello che secondo le mie idee pensavo fosse giusto fare e mi sarei assunto la piena responsabilità se fosse andato male. Ringrazio la Rai, l’amministratore delegato Salini, il direttore di Rai1, Coletta, arrivato in mezzo alle polemiche ma non ha creato panico. Bisogna sedersi a un tavolo per parlarne, distanziando la decisione da questo meraviglioso risultato".

Per Amadeus era impossibile nascondere l'emozione, e così durante la conferenza stampa finale del festival di Sanremo, il direttore artistico non ha saputo trattenere qualche lacrima che ha innescato un lungo applauso della sala stampa. La serata finale del Festival di Sanremo, che ha incoronato vincitore Diodato, è stata seguita in media ieri su Rai1 da 11 milioni 476mila spettatori con il 60.6% di share.