Finalmente c’è il bacio! Al GF Vip scatta la passione fra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Mentre l'ex maritoè arrivato quarto a Sanremo 2020 conè diventata una grande protagonista sui canali concorrenti all'interno della Casa del, con il. Clizia ovviamente non poteva conoscere i dettagli sulla chiusura del Festival... ma adesso lei e Ciavarro non si nascondono più: la prima coppia del reality show è nata ufficialmente, se escludiamo Pago e Serena Enardu (per loro, già fidanzati in precedenza, era un semplice flashback).Il sentimento tra Incorvaia e Paolo, ospite di Amici e volto di Forum e figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, è stato evidente sin dai primi giorni del reality show. Ha ripetutamente ammesso di essere attratta dal ragazzo, in cui vede il suo tipo ideale di compagno. Inizialmente Ciavarro si era allontanato dal parlare di semplice amicizia, ma gradualmente l'interesse per Clizia divenne sempre più evidente. "Non posso scherzare su queste cose, ci vado con i piedi di piombo, qualcun altro al posto mio avrebbe già recitato due settimane fa", ha spiegato Ciavarro, assicurando: "Se voglio baciare Clizia lo faccio" .



Nel frattempo, sembra che Ciavarro abbia già la benedizione assoluta di madre Eleonora Giorgi, che durante un ingresso a sorpresa al Gf Vip ha assicurato che abbia molta stima per Clizia: "Paolo, ti ho detto: Ci sarà un persona a cui piacerà molto, è una ragazza intelligente e schietta. "ei una ragazza pura e colta. Stai facendo sognare molte ragazze, che vogliono vederti innamorare. I Ciavarro sono lenti, suo padre ha impiegato un mese per chiamarmi e ha scelto il giorno in cui i ladri sono venuti a casa mia. Clizia, mi ricordi molto quando ero giovane. Hai il mio candore, sul quale ho costruito un'intera carriera".