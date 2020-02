Sanremo 2020: Ecco come faceva SkyTg24 a sapere in anticipo il vincitore

Ieri sera sabato 8 febbraio 2020 si è concluso il festival del canto dele nella 70a edizionevince con la sua canzone "Fai rumore". Ma facciamo un passo indietro e vediamo cosa è successo. Che Diodato sia il vincitore del Festival di Sanremo 2020 è ormai una certezza, ma che il pubblico lo abbia conosciuto prima che l'annuncio ufficiale sul palco di Ariston non dovesse avvenire.Nella sala stampa è scoppiato il caos tra i giornalisti, mentre Rai non ha dato spiegazioni. Conoscere il nome del vincitore più di mezz'ora prima dell'annuncio ufficiale non aiuta affatto lo spettacolo e rovina tutto l'effetto sorpresa. Come potrebbeconoscere il nome del vincitore in anticipo? La notizia viene data in anticipo ai giornalisti, prima a quelli del giornale per facilitarli e consentire loro di andare in stampa. E per questo motivo, a circa 1,30 i giornalisti nella sala conoscevano già il nome del vincitore del Festival.È praticamente impossibile nascondere una cosa del genere ai tempi dei social media, ma resta il fatto che non è noto se verranno intraprese. Intorno alle 3, la direzione di Skytg 24 ha pubblicato una nota con le spiegazioni necessarie, che è stata letta dal corrispondente Alessio Viola a Sanremo in presenza di colleghi: “La direzione di Sky Tg24 chiarisce che per errore è stata pubblicata sul ticker un’ultim’ora sul vincitore di Sanremo, nonostante non fosse arrivata alcuna notizia in tal senso ai giornalisti della testata. Al momento dell’annuncio della terna dei finalisti, il ticker è stato programmato con i nomi di tutti e tre i concorrenti e per errore è stata pubblicata la stringa con il nome di Diodato. Non appena è stato segnalato l’accaduto, l’ultim’ora è stata cancellata. Ci scusiamo con tutti”.