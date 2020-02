Incidente sull'Aurelia tra Diano e San Bartolomeo al Mare, muore un motociclista

Incidente mortale questa mattina poco dopo le 9 in via Aurelia, vicino al numero 177. Coinvolto una moto e un'auto. L'incidente è stato molto violento, il motociclista, gettato dalla moto, ha sofferto di gravi emorragie ed è morto. Si chiamava. Era famoso nella zona perché era proprietario di un bar - il Siber Caffè - a San Bartolomeo al Mare. Luogo molto popolare, soprattutto per gli appassionati di motori e due ruote.

Di origini romane, Adotti si era trasferito da Bordighera, dove nel 2015 ha gestito un altro bar con la partner. Questa mattina, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, stava raggiungendo il luogo quando, lungo una strada diritta, si è schiantato contro un lato di un'auto che era appena entrato nell'Aurelia da una strada laterale. L'incidente è stato estremamente violento. Adotti cadde, finendo prima su un'aiuola e poi sulla strada. Fu soccorso da 118 membri dello staff, ma sfortunatamente fu tutto invano. L'autista della macchina, un settantenne, è stato accompagnato al pronto soccorso in stato di shock.