Il Video di Elettra Lamborghini che esce fuori di se** al Festival di Sanremo

'Musica, il resto scompare', è il titolo della sua canzone.si avvicina al sexy incidente di Sanremo 2020 e Amadeus ne prende un pezzo. Succede tutto a tarda notte, quello della finale del festival vinto da Diodato. È circa l'una quando la bellissima e provocante cantante sale sul palco di Ariston. L'abbigliamento non delude le aspettative e lascia poco all'immaginazione. 'Tutina' trasparente con una generosa scollatura per dissipare ogni dubbio e un lato b enfatizzato dai pantaloni attillati. Elettra Lamborghini alla quinta e ultima serata dell'evento di Sanremo sembra finalmente a suo agio. Anche il maestro che dirige l'orchestra lo nota e si lascia prendere dall'entusiasmo, sale sul palco e improvvisa un balletto.

La Lamborghini si muove, balla e le sue forme prospere fanno lo stesso. Lei lotta per tenere tutto nel vestito. Alla fine della canzone qualcosa è fuori controllo. Electra, spaventata, si copre come può finché non interviene Amadeus. Provvidenziale come mai prima d'ora, il direttore le consegna i fiori di Sanremo, nascondendo la bellezza della giovane erede agli occhi degli spettatori. Elettra arriva 21 ° nella classifica finale.