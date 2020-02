Diodato vince il Festival di Sanremo : Video, testo e significato di ‘Fai rumore’

Diodato, uno dei cantautori più affermati e apprezzati di questi anni, ha vintocon la canzone "Fai rumore". L'artista ha curato sia i testi che la musica della canzone, supportata da Edwyn Roberts. Ecco i testi e il significato della canzone che, in pieno stile Sanremo, non tradisce la predisposizione al "canto dell'amore" tipico dell'interprete di origini pugliesi. Senza troppi giri di parole e con l'efficacia della semplicità Diodato parla di amore, di un sentimento puro e difficile da grattare, nonostante le difficoltà e la fine di una storia. Mentre leggiamo in centinaia di versi tramandati dai più grandi poeti, l'amore ci fa vagare senza meta, l'amore crea irrequietezza, vuoto e malinconia quando manca.in "Rumore" parla del tormento di un uomo che desidera vivere il suo amore, brama l'oblio, ma finisce per rassegnarsi al fatto che ogni azione, ogni pensiero si rivolge sempre al cuore del suo sentimento. Un'assenza che fa presenza, un silenzio così assordante da fare rumore, questa è la dolce e malinconica poesia cantata sul palco di Ariston: "Quello che rumore qui e non so se è buono per me, se il tuo rumore mi conviene".



Sai che cosa penso, Che non dovrei pensare, Che se poi penso sono un animale E se ti penso tu sei un’anima, Ma forse è questo temporale Che mi porta da te, E lo so non dovrei farmi trovare Senza un ombrello anche se Ho capito che Per quanto io fugga Torno sempre a te Che fai rumore qui, E non lo so se mi fa bene, Se il tuo rumore mi conviene, Ma fai rumore sì, Che non lo posso sopportare Questo silenzio innaturale Tra me e te. E me ne vado in giro senza parlare, Senza un posto a cui arrivare, Consumo le mie scarpe E forse le mie scarpe Sanno bene dove andare, Che mi ritrovo negli stessi posti, Proprio quei posti che dovevo evitare, E faccio finta di non ricordare, E faccio finta di dimenticare, Ma capisco che, Per quanto io fugga, Torno sempre a te Che fai rumore qui, E non lo so se mi fa bene, Se il tuo rumore mi conviene, Ma fai rumore sì, Che non lo posso sopportare Questo silenzio innaturale tra me e te. Ma fai rumore sì, Che non lo posso sopportare Questo silenzio innaturale, E non ne voglio fare a meno oramai Di quel bellissimo rumore che fai.