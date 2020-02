A Sanremo 2020 vince Diodato con il brano Fai rumore | Video

Come anticipato da un'indiscrezione trapelata per errore dapochi minuti prima dell'annuncio ufficiale,con la canzone Fai rumor ed è il vincitore della settantesima edizione del Festival. Il cantante ha prevalso nella serata finale dell'evento canoro e successivamente anche sugli ultimi tre, dove era arrivato insieme a, che rispettivamente si sono classificati al secondo e terzo posto. Diodato ha anche vinto il Mia Martini Critics Award, nonché il Lucio Dalla Award dalla sala stampa del Teatro Ariston e il Lunezia Award per il miglior valore musicale-letterario dell'opera, mentre il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo lo ha vintocon Eden.

Il Premio Nilla Pizzi per la migliore interpretazione e il Premio Giancarlo Bigazzi per la migliore composizione sono stati consegnati a Tosca con il suo Ho amato tutto, e infine Francesco Gabbani ha vinto il Premio TIMmusic con Viceversa. In questo Sanremo 2020 Diodato aveva portato la sua canzone, che anticipa il terzo album solista del cantante nato ad Aosta - ma cresciuto a Roma - intitolato Che vita meravigliosa in uscita il prossimo 14 febbraio.

Per Diodato questa è stata la terza partecipazione al Festival di Sanremo, dopo la sua prima presenza nella categoria Nuove Proposte nel 2014 con la canzone Babilonia - al secondo posto dietro Rocco Hunt - e la partecipazione a Sanremo 2018 dove ha concluso ottavo con Adesso in competizione con il trombettista Roy Paci. La vittoria di Diodato è stata inaspettatamente annunciata prima dell'annuncio ufficiale a causa di una gaffe Sky Tg 24, che ha pubblicato i risultati del voto in anticipo sul programma sul suo canale televisivo di tutte le notizie. Un evento imprevisto che ha letteralmente fatto impazzire gli utenti del web e hanno subito riportato la news trapelata in massa. Tra questi, l'attore e regista Jerry Calà, che ha twittato sul suo profilo ufficiale: "Su Sky hanno già dato il vincitore Diodato".