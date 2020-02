Bookbound Brigade Recensione PS4

Finalmente abbiamo avuto l’onore di provare Bookbound Brigade, gioco dell’italianissima Digital Tales. Fondata nel 2006 a Milano, con sedi anche a Roma e Miami, la software house si occupa principalmente dello sviluppo di videogiochi e soluzioni di e-Learning. Adesso andiamo a recensire questo piccolo gioiello che è Bookbound Brigade, un Metroidvania/action adventure che ci farà viaggiare tra storia e letteratura.

Storia

Il libro Maestro Tom, che contiene tutto il sapere dell’umanità, è stato rubato e strappato. Questo ha comportato la perdita di identità dei molti personaggi storici e letterari presenti nel libro. Tutto il mondo è caduto nel caos più totale. L ‘unico a ricordare è il Narratore che ci aiuterà a riportare tutto alla normalità. Gli eroi che si potranno controllare saranno otto: Conte Dracula, Robin Hood, Re Artù etc. A loro toccherà l’arduo compito di trovare tutte le pagine strappate dal libro Maestro e riportare la pace e l’equilibrio nel mondo.

Gameplay

Bookbound Brigade ha una giocabilità immediata, subito si prende confidenza con il Pad. Questo anche se si controlla un gruppo di personaggi che, a seconda dei comandi, si muoveranno con schemi organizzati e ben precisi. Il gruppo si muove fluido e compatto assumendo quattro disposizioni di combattimento differenti (standard, colonna, linea retta etc) per affrontare i molteplici e diversi livelli. I combattimenti sono estremamente divertenti e appaganti, grazie anche all’umorismo e alle battute esilaranti. Tutti i personaggi combattono all’unisono tra loro e si aiuteranno a vicenda nei momenti difficili. Anche con un numero così alto di eroi la personalizzazione è comunque presente e di ottima fattura. Infatti, ogni personaggio potrà potenziare le proprie abilità grazie alla valuta presente nel titolo. Nel corso dell’avventura poi non mancheranno collezionabili, risoluzione di enigmi e l’incontro con vari personaggi letterari che ci affideranno missioni per il recupero della loro identità. Il titolo di Digital Tales quindi risulta essere un’avventura dalla buona longevità, molto divertente, fluido e appagante, che raramente annoierà il giocatore.