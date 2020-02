Lei voleva separarsi : Omicidio suicidio, morti Andreas Pedersen e Anna Marochkina

In un appartamento in via Robert Capa aAndreas Pedersen, 39 anni, di origine danese, e la 33enne russasono stati trovati senza vita dalla polizia. Entrambi giacevano a terra, con diverse coltellate. I due avrebbero iniziato a combattere in salotto, lei voleva separarsi. Quando la discussione si intensificò,la colpì alla gola con un coltello da cucina, quindi girò la lama contro se stesso. Andreas e Anna erano sposati da cinque anni. La vicina di casa sentì delle urla molto forti provenienti dall'appartamento della coppia, inclusa una disperata richiesta di aiuto da parte della donna. Quindi chiamò i militari, avvertendo che stava accadendo qualcosa di grave. Furono i vigili del fuoco ad entrare nell'appartamento, poiché nessuno rispose al citofono. Una volta aperta la porta d'ingresso, fu scoperta la tragedia.

L'uomo era graphic designer, nel 2008 aveva fondato la società AP Service 3D di Piossasco, specializzata in servizi di misurazione 3D e consulenza per le aziende. Anna Marochkina, d'altra parte, era stata impiegata per due anni come architetto in un'azienda in via Massimo D'Antona a Rivalta.