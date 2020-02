Sanremo 2020, Amadeus : Non penso a un Bis, sarei presuntuoso

Dai registri delle classificazioni televisive alle questioni critiche dei tempi lunghi, fino al rapporto di amicizia che lo lega a, a margine della conferenza stampa per la presentazione della terza serata del Festival di Sanremo,ha detto ache impressioni sullo stato di avanzamento dell'evento. Sull'amicizia con Rosario Fiorello, Amadeus ribadisce "La genuinità è stato il segreto di questa amicizia, lui ha sempre detto ‘Tu meriti di fare Sanremo', sapevo che era uno dei miei grandi sogni e quando me l'hanno chiesto lui ha dimostrato una felicità e un entusiasmo che solo gli amici fraterni sanno dimostrarti" e aggiunge "Non esiste gelosia tra me e lui, io godo del suo successo, quasi vorrei stare veramente un passo indietro nei suoi confronti, perché se i riflettori si accendono su di lui io sono felice, ho un tale affetto nei suoi confronti".

Sulle polemiche scatenatesi attorno al Festival Amadeus commenta "Sapevo che sarebbero arrivate le polemiche, ma non così e non così presto, però sono di carattere uno molto sereno, tranquillo, uno che tiene la barra dritta e non mi lascio distrarre, perché ero sicuro che il lavoro che stavamo facendo era un lavoro per il bene del Festival" e si dice tranquillizzato dai numeri importanti realizzati dal Festival: "Noi viviamo di risultati, io faccio televisione tutti i giorni, avere un risultato positivo ti fa capire, innanzitutto, che il lavoro che stai facendo è apprezzato dal pubblico".

Sulla posizione dellain scaletta e la preponderanza dello show, il noto presentatore rassicura: "Abbiamo parlato di imprevedibilità e dal primo momento ho pensato di fare due ‘prime serate'. Per far questo ho voluto, oltre alle canzoni, creare intorno uno show: se mi fossi limitato alle canzoni in gara sarebbero certamente state due serate importanti, ma è lo show che è stato un valore aggiunto, quindi sono andate un po' più lunghe. Adesso, però, le cose cambiano: da questa sera le canzoni diventano 24, quindi lo show si deve mettere un po' più al servizio delle canzoni, deve ridursi per favorire le canzoni in gara".

Infine, sulla conduzione di un Sanremo Bis, Amadeus dichiara "Io voglio arrivare a sabato sera e pensare a questo Sanremo. [...] Se pensassi a un futuro, a un Sanremo bis, sarei un pazzo e anche presuntuoso".