Sanremo 2020, Levante: Il significato del mio nome d'arte, la canzone è sulla diversità

la cantante, la bellissima siciliana in gara alla 70esima edizione del, risponde alle domande più cercate su Google che la riguardano, raccontando del suo debutto al Festival e in che modo è arrivata sul palcoscenico dell'Ariston con "Tiki Bom Bom”, brano introspettivo con il quale affronta la tematica della diversità: “Qualcuno parla di un brano impegnato, un brano contro la discriminazione, non so se è veramente un brano simile, è un brano che più che altro che grida all'inclusione, è un brano che dice siamo diversi ma siamo ricchezza nella nostra diversità, quindi l'altro non è qualcosa da evitare se non ci somiglia ma è da scoprire. È una preghiera per andare più a fondo, contro il pregiudizio.”

Levante ci parla anche della storia nascosta dietro il suo nome d'arte: “Negli anni ho scoperto che questo soprannome, diventato il mio nome d'arte, ha un significato molto profondo opposto al mio vero nome. Claudia vuol dire claudicante, colui che zoppica, mentre Levante è colui che si alza, che si leva. Ho amato anche il fatto che sia entrato nella mia vita un nome così.”