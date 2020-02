Invasione Di Pipistrelli In Australia - Video

Migliaia di pipistrelli hanno invaso la città di Ingham in Australia al punto che i residenti hanno paura di uscire di casa o di portare i figli a scuola. Il "tornado di pipistrelli" è stato così intenso che l'eliambulanza dell'ospedale locale è stata costretta ad atterrare in quanto i pipistrelli rendevano impossibile il volo.

I volatili hanno invaso la città di Ingham nel nord del Queensland in Australia, ma essendo specie protette, è possibile fare ben poco. Il sindaco del Consiglio di Hinchinbrook, Raymon Jayo, ha dichiarato ad una rivista locale : "Mi sembra che ogni pipistrello in Australia sia qui ad Ingham.

Diverso il parere di un politico locale Bob Katter, che ha dichiarato: "Si arriverà a un punto in cui penso che non infrangere la legge sarà davvero impossibile. E penso che quel punto sia quasi per essere raggiunto e verrà voglia di utilizzare i fucili."

Il presidente della Camera di commercio di, Ingham, Rachael Coco, ha aggiunto: "Se questo fenomeno stesse accadendo in sede parlamentare, qualcuno avrebbe trovato già una soluzione ormai". Ha aggiunto che il turismo nell'area ha subito un colpo drammatico da quando sono arrivati i pipistrelli. Gli alberi intorno a una scuola elementare sono pieni di pipistrelli e molti genitori si rifiutano di accompagnare i loro figli.