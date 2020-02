La seconda serata delè iniziata e proprio oggi sarebbe stato celebrato il 62 ° compleanno di, lo storico presentatore della Rai scomparso a marzo 2018. Amadeus lo ricordava con parole dolcissime, in compagnia del pubblico Ariston. È stato sicuramente lui a guidare questa 70a edizione del Festival. Amadeus ha chiamato sul palco di Ariston, la moglie di Fabrizio. I due hanno ricordato insieme i desideri di Frizzi, incluso quello di dirigere il Festival di Sanremo. Questo piccolo pensiero di ricordare Fabrizio, in occasione del suo compleanno, è stato davvero commovente e il pubblico si è alzato in piedi applaudendo il presentatore scomparso.