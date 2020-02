Detrazioni Fiscali Stop Contanti Dal 1° Aprile 2020

Slitta al 1° aprile 2020 l'obbligo della tracciabilità dei pagamenti per vedersi riconosciure le detrazioni fiscali previste nella dichiarazione del modello 730 o redditi del 2021. Dietro richiesta del ministro dell'Economia Gualtieri il governo ha presentato la moratoria con il decreto Milleproroghe.

No Contanti Per Detrazioni dal 1° Aprile 2020

Per ottenere le detrazioni d'imposta del 19% dal 1° aprile 2020 sarà necessario pagare le prestazioni mediche (escluse quelle convenzionate) spese per iscrizioni ad attività sportive, affitti per studenti fuori sede, spese per badanti, funerali e istruzione secondaria e universitaria, con mezzi di pagamento tracciabili quali assegni bancari o postali, carte di credito o bancomat.

Con il correttivo del governo vengono accolte le richieste dei CAF «salvaguardare tutti quei contribuenti che non hanno applicato tempestivamente le nuove disposizioni, in virtù di quanto sancito dallo Statuto dei diritti dei contribuenti». Il correttivo è stato depositato il 5 febbraio nelle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera per essere votato nei prossimi giorni.