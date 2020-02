Profezia: La Fine Del Mondo Sarà Nel 2020

Jeane Dixon: Una delle più famose sensitive in America.

Fu consigliera dei presidenti degli Stati Uniti e ha persino previsto correttamente l'assassinio di John F. Kennedy -predisseHa scritto sette libri tra i più venduti, tra cui un'autobiografia piena delle sue previsioni. Sette anni prima della morte di JFK che fu fucilato mentre viaggiava in un corteo nel cuore di Dallas, la sensitiva aveva predetto che sarebbe stato assassinato. Nella rivista Parade del 13 maggio 1956, scrisse che le elezioni presidenziali del 1960 sarebbero state "vinte da un democratico". Jeane aggiunse che chiunque avesse vinto le elezioni sarebbe "stato assassinato o sarebbe morto in carica, anche se non necessariamente al suo primo mandato".



Ma questa fu solo la prima volta che si espresse su affari di stato. Nata a South Caroline, Jeane affermava di essere stata avvicinata da un indovino che le disse che sarebbe diventata famosa per il suo dono e avrebbe aiutato alcune delle persone più potenti del mondo. Inizialmente lavorò scrivendo oroscopi pubblicati negli Stati Uniti e iniziò a fare le sue prime previsioni usando la sua sfera di cristallo.



Nel mezzo della seconda guerra mondiale, Jeane venne all'attenzione del presidente degli Stati Uniti Roosevelt che la chiamò all'Ufficio Ovale. Affermava che le aveva chiesto consigli su questioni militari e lei rivelò che la guerra non sarebbe finita prima della metà del 1945. Le sue affermazioni sensazionali su JFK attirarono l'attenzione di Richard Nixon che all'epoca era vicepresidente degli Stati Uniti. Così la Dixon fu invitata a parlare con lui nell'Ufficio Ovale e la sua ascesa alla fama continuò.



Cristiana convinta, ha insistito sul fatto che le sue visioni provenivano tutte da Dio, il che le ha procurato molti fan dalle comunità religiose. La sua collaborazione con Nixon continuò quando divenne presidente nel 1969 e lei si incontrò con lui per la seconda volta nel 1971.



Jeane affermava anche di aver avuto una visione dell'attacco terroristico del 1972, poco prima del massacro di Monaco ai Giochi olimpici in Germania quell'estate. Si dice che Nixon non è stato l'ultimo presidente a chiederle consigli: anche Nancy Reagan e suo marito Ronald erano in contatto con lei.



Profezia: Il mondo finirà nel 2020

Alcune delle sue altre previsioni molto accurate.

Alcune previsioni sbagliate

In modo agghiacciante,, quando scoppierà una "Guerra di armageddon" e spazzerà via il pianeta.Predisse che ci sarebbe stato un enorme disastro marittimo nel 1989, l'anno della fuoriuscita di petrolio di Exxon Valdez. La massiccia petroliera che versò 37.000 tonnellate di petrolio greggio vicino all'Alaska e provocando la morte di circa 250.000 uccelli marini, 2.800 lontre di mare, 300 foche e 22 orche.Jeane credeva che la Russia avrebbe battuto gli Stati Uniti nella corsa allo spazio per diventare la prima nazione a mandare un uomo sulla luna - aveva torto. Predisse anche che la terza guerra mondiale sarebbe scoppiata nel 1958, ci sarebbe stata una cura per il cancro nel 1967, un secondo olocausto negli anni '80. Nel 1969, le autorità chiesero l'aiuto di Jeane per trovare un bambino di sei anni scomparso nel Tennessee, Dennis Lloyd Martin. Non fu in grado di individuarlo.