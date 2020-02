Coronavirus, a Verona ricoverata la cameriera dove hanno dormito i cinesi contagiati

Per ilè stata ricoverata in ospedale per precauzione al Policlinico di Verona, la donna è una cameriera dell'albergo dove una coppia cinese infetta è stata una notte e attualmente in prognosi riservata a Spallanzani a Roma. Il marito della donna, colpito da una febbre mentre era a casa, ha allertato gli operatori sanitari; la donna è stata portata in isolamento per essere monitorata con i suoi due figli, come richiesto dai protocolli ministeriali. La donna è una domestica incaricata di pulire le stanze ed è impiegata da una cooperativa fuori dall'hotel Veronese. I due bambini hanno avuto sintomi di influenza stagionale e sono in isolamento in casa. È quindi probabile che possano essere stati loro a trasmettere la malattia alla madre, anche se comunque sono state prese misure ministeriali. L'altro dipendente della struttura ricettiva che aveva avuto contatti con la coppia cinese al momento non presentava alcun sintomo.

Le condizioni della coppia cinese ricoverata in ospedale per una settimana allo Spallanzani di Roma sono invariate. I due, marito e moglie, hanno passato la notte e sono ancora in terapia intensiva dopo che le loro condizioni sono peggiorate ieri. Secondo quanto appreso, l'aggravamento potrebbe far parte del decorso del virus che prevede anche un momento di "crisi" in questo caso a causa di difficoltà respiratorie. I pazienti con coronavirus guariti e dimessi con successo dagli ospedali in Cina sono aumentati a 898 (+268), mentre i decessi sono saliti a 492 (+67 rispetto a ieri), secondo gli ultimi dati aggiornati della Chinese National Health Commission (NHC). La provincia di Hubei rimane il primo e principale focolaio dell'epidemia e finora ha registrato 479 morti e 520 guarigioni, nonché 16.678 infezioni su 24.367 contate a livello nazionale.