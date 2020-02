MOVING OUT’ IN ARRIVO AD APRILE

Il furgone è pronto, raduna amici e parenti e dai inizio ad un glorioso trasferimento. Team17 è felice di annunciare il nuovissimo titolo di SMG Studio e DevM Games, Moving Out, in arrivo il 28 aprile per Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch™ e PC. Moving Out permetterà ai giocatori di trasferire i propri arredi in luoghi sempre più bizzarri in un furniture moving simulator che offre un nuovo significato al “couch co-op”.

Scegli un amico (o un massimo di tre) e tuffati in divertenti traslochi multiplayer in Moving Out – dopo aver ripescato il materasso dalla tua piscina, ovviamente. La città di Packmore ti attende e i suoi abitanti devono al più presto traslocare. Fortunatamente per loro, i simpatici Furniture Arrangement & Relocation Technicians (F.A.R.Ts) della società di traslochi “Smooth Moves”, di recente costituzione, non vedono l’ora di prendere parte al trasloco.

Con una vasta gamma di opzioni di personalizzazione del personaggi, che vanno dagli hijab agli occhiali e alle sedie a rotelle, i giocatori possono davvero mettere in atto il trasloco dei loro sogni, in uno stile incredibile. Per i giocatori che desiderano semplicemente una mano in più, ci sono opzioni per garantire che tutti possano divertirsi allo stesso modo. Un’ampia varietà di funzioni di accessibilità sono disponibili, tra cui: aumento dei limiti di tempo, testo adatto alla dislessia, controlli della tastiera rimappabili su PC e capacità di saltare i livelli.