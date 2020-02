La disperazione di Shannen Doherty : Il cancro è tornato ed è al quarto stadio

Non c'è pace per Beverly Hills 90210 e i loro protagonisti. Dopo la tragica e improvvisa morte di Luke Perry, l'indimenticabile Dylan, nel marzo 2019 e la fine della seconda stagione del riavvio della serie, una nuova, pessima notizia riguardante un'altra amata attrice della serie più amata degli anni '90: Shannen Doherty, alias Brenda. Shannen Doherty a Good Morning America questa mattina ha rivelato che il cancro è tornato ed è al suo quarto stadio. L'attrice è distrutta e ha parlato di come ha ricevuto la notizia e ha anche ricordato Luke Perry : "La verità è che è successo tutto nel giro di pochi giorni. Il cancro è tornato, purtroppo sono al quarto stadio.Non credo di averlo ancora metabolizzato. È una pillola amara da ingoiare, per molte ragioni.Sono spaventata. È una pillola amara da ingoiare, per tanti motivi. Ci sono giorni in cui mi dico: ‘Perché io’. Poi però mi dico anche: ’Perché non io? Chi altri lo merita? Nessuno. La mia prima reazione è stata ‘Come lo dico a mia madre e a mio marito?L’ho scoperto prima della scomparsa di Luke Perry. Io ero malata ed ero ancora viva mentre lui che stava bene è improvvisamente morto. Tutto questo mi ha lasciato senza parole"

Prima di questa intervista Shannen Doherty aveva rivelato la verità a pochissime persone. Uno dei pochi a sapere del ritorno del cancro è stato il collega e amico Brian Austin Green : “Ci sono stati momenti molto difficili, in cui ho pensato di non potercela fare. Brian ha capito la mia difficoltà. Mi chiamava sempre per supportarmi. Mi ha aiutato molto”.