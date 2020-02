Luigi Borghese, ex marito Barbara Bouchet : Il papà di Alessandro Borghese

Luigi Borghese era il marito difino a circa quattro anni fa, quando morì. L'uomo, che era un grande imprenditore e attore degli anni '60, ebbe due figli, uno dei quali divenne molto famoso:e, soprattutto,, che è uno degli chef più famosi e apprezzati nel mondo della TV . Ladel noto imprenditore, attore e produttore televisivo non è ancora chiara, ma l'annuncio della sua scomparsa è stato dato da uno dei più famosi chef in TV tramite il suo profilo Twitter. Ricordiamo sicuramente alcuni film molto importanti su di lui usciti tra gli anni '70 e '80 come Spaghetti a Mezzanotte, ma non solo: lo ricordiamo anche per la sua grande passione per il Napoli, di cui era davvero un fan.

La sua eredità professionale non l'ha ancora "conquistata", per così dire, nessuno da quando entrambi i suoi figli hanno deciso di intraprendere percorsi diversi e crescere e fare carriera in altri settori. Sua moglie Barbara Bouchet, tuttavia, è stata ed è tuttora una grande attrice, riuscendo ad avere molto successo anche accanto a personaggi televisivi molto importanti come Pippo Baudo.